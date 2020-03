Queste le parole rilasciate dall’ex ds del Catania Pietro Lo Monaco a Radio Bruno Toscana: “Quando lascia il Catania la Fiorentina fu la prima società a contattarmi, mi pregò di non dare la mia parola a nessun altro ma poi mi dissero che avevano optato per il rinnovo di Corvino. Che direi di Commisso… beh che le dinamiche della Lega le conosco benissimo visto che 9 anni ne sono stato un consigliere. Deve concentrarsi sulla Fiorentina, deve fare buoni acquisti e cercare di ottenere dei risultati sportivi. Montella mi intrigava molto per come allenava i ragazzini, a Catania ha fatto due anni splendidi come poi ha riproposto a Firenze. Se ha dei calciatori a disposizione che hanno la sua idea di gioco gli dà un valore aggiunto”.