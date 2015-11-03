Notizie Catania Fiorentina

Lo Monaco: "Mihajlovic mi pregò di lasciarlo andare alla Fiorentina, Firenze era il suo salto di qualità"
20 dicembre 2022 15:41
Lo Monaco: "L'addio di Gattuso mi fa cadere le braccia. Serve una legge mondiale per fermare i procuratori"
21 giugno 2021 14:30
Lo Monaco: "Mi voleva la Fiorentina poi hanno rinnovato con Corvino. Montella..."
03 marzo 2020 21:32
Lo Monaco: "Pulgar? In quel ruolo meglio Torreira o Paredes. Lo consigliai a Montella.."
27 dicembre 2019 17:37
Sottil Sr.: "Sogno un giorno di allenare mio figlio Riccardo. Mi ispiro a Simeone. Ecco perché.. "
13 dicembre 2019 13:55
Lo Monaco: "Simeone e Montella i migliori allenatori avuti. Il secondo superiore nel lavoro sul campo.."
06 novembre 2019 14:36
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