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Notizie Catania Fiorentina

Lo Monaco: "Mihajlovic mi pregò di lasciarlo andare alla Fiorentina, Firenze era il suo salto di qualità"

20 dicembre 2022 15:41

Lo Monaco: "L'addio di Gattuso mi fa cadere le braccia. Serve una legge mondiale per fermare i procuratori"

21 giugno 2021 14:30

Lo Monaco: "Mi voleva la Fiorentina poi hanno rinnovato con Corvino. Montella..."

03 marzo 2020 21:32

Lo Monaco: "Pulgar? In quel ruolo meglio Torreira o Paredes. Lo consigliai a Montella.."

27 dicembre 2019 17:37

Sottil Sr.: "Sogno un giorno di allenare mio figlio Riccardo. Mi ispiro a Simeone. Ecco perché.. "

13 dicembre 2019 13:55

Lo Monaco: "Simeone e Montella i migliori allenatori avuti. Il secondo superiore nel lavoro sul campo.."

06 novembre 2019 14:36

Lo Monaco: "Forse era auspicabile che il Catania facesse la fine della Fiorentina. Non l'abbiamo fatto"

24 ottobre 2019 14:56

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