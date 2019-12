Pietro Lo Monaco, esperto dirigente con una lunga militanza nel Catania (si è dimesso dopo una feroce aggressione dei tifosi), è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Marte, emittente campana. Il tema era il mercato del Napoli ed è spuntato anche il nome di Erick Pulgar della Fiorentina: “E’ un centrocampista in grande ascesa, fui io a consigliarlo quest’estate Montella per portarlo a Firenze. In quella posizione di campo, però, al Napoli hanno bisogno di uno con maggiore personalità per prendersi in mano il gioco azzurro, Torreira e Paredes hanno più esperienza e qualità”.