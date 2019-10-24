Lo Monaco: "Forse era auspicabile che il Catania facesse la fine della Fiorentina. Non l'abbiamo fatto"

L'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato in conferenza stampa del rischio fallimento del suo Catania. Queste le sue parole riportate da GoalSicilia:"Forse era auspicabile che...

L'amministratore delegato del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato in conferenza stampa del rischio fallimento del suo Catania. Queste le sue parole riportate da GoalSicilia:

"Forse era auspicabile che si procedesse come in altre piazze: Palermo, Fiorentina, Napoli, Bari, Parma, Foggia… Il Catania non lo ha fatto, abbiamo sistemato le cose una alla volta. Abbiamo cercato di sistemare la propria società e tenere in piedi la cosiddetta matricola. Solo un pazzo poteva pensare di riuscire a fare tutto questo. Ero molto pessimista, ma mi sono rimboccato le maniche e siamo andati avanti. Oggi il Catania è una società appetibile, qualora fosse oggetto di qualche interesse.

Abbiamo rispettato tutte le scadenze, in tre anni siamo andati avanti e abbiamo portato avanti un progetto tecnico con le nostre disponibilità. Sentire tutti gli sciacalli che mi sembra non abbiano a cuore altro che la fine del Catania è una cosa che posso accettare ma solo fino a un certo punto.

A questo punto c’è uno scudo, io vado avanti per cercare di completare l’opera. E mi fa rabbia, non mi lascia l’amaro in bocca… Se potessi confrontarmi con loro, lo farei volentieri. Ma non è corretto e giusto che anni di lavoro, salute, tempo siano fatti oggetto di critica da parte di chi non sa nulla di calcio”.