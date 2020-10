Lo Monaco: “Fiorentina? Avrei sostituito Chiesa con Pavon e non con Callejon”

“Per fare un esempio – ha detto Pietro Lo Monaco a TMW – : tanto di cappello a Callejon, eh, ma avrei sostituito Chiesa con l’argentino Pavon. Ha anche quasi la stessa età di Chiesa, un anno in più: spendevi soldi per prenderlo, ma avesse fatto bene come penso, sarebbe potuto arrivare a valere anche il doppio. Ma ora, di più ancora col Covid, molte società si stanno limitando al video, ma la visione dal vivo è più completa, ti fa capire in ampiezza. Si preferisce il match analyst al talent scout, è il segno di un calcio che sta cambiando e, scusate se lo dico, ma non mi piace”.

