Lo Monaco: "Fiorentina e Atalanta si sono mosse meglio delle altre. Spero Bove possa tornare in campo"

È sempre drammatico vedere quelle scene, perché nei professionisti i controlli sono veramente notevoli

L'ex direttore generale del Novara, Pietro Lo Monaco, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, dove ha parlato del progetto viola e degli attimi di paura di Fiorentina-Inter, con il malore accusato dal centrocampista viola, Edoardo Bove. Queste le sue parole:

È una cosa che non si verificava da anni avere tante squadre a lottare per il titolo. Aldilà di Napoli e Inter vedo una forza prepotente da parte dell’Atalanta, che aveva fatto già campionati importanti e che quest’anno ha però i mezzi per giocarsela fino in fondo. Poi c’è la sorpresa della Fiorentina, che ha un centro sportivo all’avanguardia in grado di permettere lo sviluppo dei giovani e del progetto. C’è da dire che non a caso Fiorentina e Atalanta sono quelle che operativamente hanno fatto meglio; il ritorno c’è sempre quando si lavora con i giusti criteri. Gli altri valori sono rappresentati dal Napoli, che ha un allenatore con l’ossessione di vincere, e dall’Inter, che ha la rosa migliore.

Bove? È sempre drammatico vedere quelle scene, perché nei professionisti i controlli sono veramente notevoli e vedere un calciatore a cui capita una cosa simile è fuori da ogni previsioni. Mi fa piacere che il ragazzo l’abbia superata e mi auguro che possa tornare a giocare”.

Il soccorritore: “Insultati e minacciati, ma l’ambulanza non può andare in campo, rimarrebbe impantanata”

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