Lo Monaco: “Italiano diverso? No, è cambiato solo il commento e l’approccio di chi lo giudica”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Pietro Lo Monaco, ha così parlato anche del tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano: “È cambiato? No, è diverso il commento e l’approccio di chi lo giudica. Ama far giocare le squadre in un certo modo. È tra i giovani emergenti del calcio nostrano, è un tecnico che migliora il patrimonio che gli si mette a disposizione”.