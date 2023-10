Commisso scherza: “L’unico problema del Viola Park sono i cinghiali, andrebbero ammazzati”

Rocco Commisso, nel corso della sua intervista a Radio 24 (LEGGI QUI LA SUA INTERVISTA COMPLETA), ha parlato anche del Viola Park, queste le parole del patron della Fiorentina:

“Al Viola Park adesso c’è il problema cinghiali, andrebbero ammazzati (ride ndr) in America invece c’è il problema dei Cervi. Io volevo unire in un centro sportivo tutte le squadre della Fiorentina. Abbiamo 12 campi da calcio e 120 posti letto. Gli obiettivi per questa stagione della Fiorentina me li tengo per me (ride ndr). Voglio dire che se si vince contro l’Empoli lunedi sarà il miglior rendimento nella storia della Fiorentina da quando ci sono i 3 punti. Italiano sta facendo bene, fa un grandissimo lavoro, il Viola Park è magico, vedo tutti i giocatori insieme, grandi e piccoli, che si parlano tra loro, è una cosa che non so descrivere per quanto sia bella. Io giro al Viola Park in motorino per vedere tutti i giocatori che giocano in tutti i campi”