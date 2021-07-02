Lo Monaco: "Mendes voleva imporre i giocatori a Commisso"

Lo Monaco ha parlato dei procuratori dei calciatori.

Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, ha rilasciato un'intervista su Radio Marte e ha analizzato il caso Mendes-Commisso-Gattuso.

Queste le sue parole: "E’ cambiato molto il sistema per tutti. Le regole sono state alterate. Un calciatore che cinque anni fa valeva 12 milioni oggi vale almeno 30 come se niente fosse. Ci sono delle società nel campionato italiano, con tantissimi debiti verso i procuratori da 20-30 milioni di euro: sono davvero follie. Ci vuole una regola che parta dall’alto".

Qual è il segreto di Lo Monaco? "Esiste un segreto per tutto questo: bisogna essere oculati nell’acquisizione di giocatori, andare a prendere anche chi non ti viene imposto. Ci sono molti talenti in giro: bisogna scoprirli e puntare su chi abbia prezzi diversi rispetto a quelli che il sistema ti impone. Avete visto la storia della Fiorentina con Gennaro Gattuso? Ecco, il suo agente voleva imporre i propri calciatori e Rocco Commisso non li ha presi".

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