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Agente Rugani: "La Juventus se lo vuole vendere lo può fare subito"

Il procuratore Davide Torchia ha parlato del difensore bianconero.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 luglio 2021 15:30
Agente Rugani: "La Juventus se lo vuole vendere lo può fare subito" - TURIN, ITALY - FEBRUARY 16: Daniele Rugani of Juventus gestures during the Serie A match between Juventus and Brescia Calcio at Allianz Stadium on February 16, 2020 in Turin, Italy. (Photo by Giorgio Perottino - Juventus FC/Juventus FC via Getty I
TURIN, ITALY - FEBRUARY 16: Daniele Rugani of Juventus gestures during the Serie A match between Juventus and Brescia Calcio at Allianz Stadium on February 16, 2020 in Turin, Italy. (Photo by Giorgio Perottino - Juventus FC/Juventus FC via Getty I
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Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

L'agente di Daniele Rugani della Juventus è intervenuto a Radio Sportiva e ha parlato di una sua possibile cessione.

Queste le sue dichiarazioni: "La Juve se volesse cederlo potrebbe farlo in ogni momento. Per adesso vuole tenerlo perché mister Allegri ha una certa idea sulla difesa. Anche se rinnova il difensore Giorgio Chiellini? Certamente, ma può esserci una cessione, che può essere anche Rugani. Fermo restando che se c’è un progetto interessante, la Juve ha un concetto elevato del giocatore e fa anche queste valutazioni".

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