Agente Rugani: "La Juventus se lo vuole vendere lo può fare subito"

Il procuratore Davide Torchia ha parlato del difensore bianconero.

L'agente di Daniele Rugani della Juventus è intervenuto a Radio Sportiva e ha parlato di una sua possibile cessione.

Queste le sue dichiarazioni: "La Juve se volesse cederlo potrebbe farlo in ogni momento. Per adesso vuole tenerlo perché mister Allegri ha una certa idea sulla difesa. Anche se rinnova il difensore Giorgio Chiellini? Certamente, ma può esserci una cessione, che può essere anche Rugani. Fermo restando che se c’è un progetto interessante, la Juve ha un concetto elevato del giocatore e fa anche queste valutazioni".

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