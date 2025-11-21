Lo Monaco: “Alla Fiorentina manca un centrocampista fisico. Nicolussi Caviglia non è all’altezza”

Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, è stato intervistato a Radio FirenzeViola parlando di Fiorentina-Juventus e delle mancanze che presenta a centrocampo, ecco le sue parole: “Le motivazioni le dà la partita stessa, giocare contro la Juventus non è come giocare con altre squadre. Poi, giocando la partita a Firenze, è una grande partita anche a livello nervoso. Penso che la Fiorentina abbia delle possibilità di fare un ottima partita, perché in questa settimana hanno lavorato bene e l’allenatore ha dettato una linea dove si deve giocare ogni partita come se fosse l’ultima”.

Su Vanoli: “La società non deve pensare che Vanoli riesca a fare tutto da solo. Vanoli serve a far tirare fuori il senso di responsabilità ai giocatori, che sono motivati dall’allenatore, perché i calciatori sono quelli che possono distruggere i sogni del tifoso. La forza dell’allenatore in questo periodo è quella di fare scattare nella testa dei calciatori una nuova mentalità giusta”.

Su Fagioli e il centrocampo: “Fagioli è una mezzala di movimento, che tende ad andare dentro, non puoi affidargli il compito di stare in mezzo al campo e gestire il gioco. Alla Fiorentina manca un centrocampista fisico come Amrabat, che era molto fisico, ma con scarse abilità tecniche. Si è provato a sopperire a questa mancanza con Nicolussi Caviglia, ma non si sta rivelando all’altezza. Io una volta presi un trequartista e gli dissi: ‘Ti prendo ma a una sola condizione, giocare davanti alla difesa’. Per fare questo gioco ci sono due regole: devi stare sempre dietro alla linea del pallone e in quel ruolo devi essere sempre a disposizione del compagno, devi essere una società di mutuo soccorso. questo giocatore era Ciccio Lodi. In questo ruolo, il giocatore deve sempre sapere, dove andare e cosa fare prima di tutti, come fa Modric, che da anni è sempre in anticipo sugli altri, anche a quest’età”.