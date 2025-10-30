Lo Monaco: “Il problema della Fiorentina è Pioli. La squadra gioca in maniera innaturale”

Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva commentando il momento della Fiorentina.

Le sue dichiarazioni su Stefano Pioli: “L’allenatore si cambia solo se la squadra non è con lui. La Fiorentina ha un problema generale che comincia con le scelte fatte da Pioli. Se è stato lui l’ideatore della campagna acquisti ha sbagliato. La Fiorentina gioca anche in maniera innaturale, i giocatori sono spaventati. Appena vanno sotto diventa una squadra che non c’è più. Ma devi avere la testa per stare la sotto. Bisogna capire se il tecnico riesce a rassicurare la squadra. La Fiorentina non esprime un calcio. Ha tanti buoni giocatori, ma non ha peso specifico a centrocampo.”.