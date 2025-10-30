30 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 18:45

Lo Monaco: “Il problema della Fiorentina è Pioli. La squadra gioca in maniera innaturale”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

30 Ottobre · 16:15

Aggiornamento: 30 Ottobre 2025 · 16:15

lo monaco Pioli

Il direttore sportivo analizza il momento negativo in casa Viola, criticando il lavoro svolto da Stefano Pioli

Il direttore sportivo, Pietro Lo Monaco, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva commentando il momento della Fiorentina.

Le sue dichiarazioni su Stefano Pioli: “L’allenatore si cambia solo se la squadra non è con lui. La Fiorentina ha un problema generale che comincia con le scelte fatte da Pioli. Se è stato lui l’ideatore della campagna acquisti ha sbagliato. La Fiorentina gioca anche in maniera innaturale, i giocatori sono spaventati. Appena vanno sotto diventa una squadra che non c’è più. Ma devi avere la testa per stare la sotto. Bisogna capire se il tecnico riesce a rassicurare la squadra. La Fiorentina non esprime un calcio. Ha tanti buoni giocatori, ma non ha peso specifico a centrocampo.”.

