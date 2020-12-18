Lo Monaco: "Il Papu Gomez starebbe bene alla Fiorentina. In attacco..."

L'Atalanta non vorrà vendere gratis Gomez.

Il dirigente sportivo,, è intervenuto su una trasmissione di TMW Radio e ha anche consigliato l'attaccante da prendere a gennaio per migliorare il reparto offensivo della Fiorentina.

Queste le sue dichiarazioni: "Cosa ci sarà nel futuro del Papu Gomez? La frattura sembra insanabile, e credo che la soluzione sia vederlo subito. Lui tiene molto a mantenere la Nazionale argentina. Ma l'Atalanta non lo darà via a zero, meno di 10 milioni non li accetta, e sarà per chi lo vuole davvero perché tra una richiesta pluriennale del giocatore e tutto diventa un'operazione da 25 milioni".

"A chi servirebbe? Farebbe comodo a molti, lui inventa gioco. Aveva già allora la caratteristica di entrare in mezzo al campo per dettare il gioco, ma attaccava pure la profondità. In questo momento è diventato bello da vedere e utile per chi ce l'ha in organico. Uno del genere, per esempio, starebbe benissimo alla Fiorentina. Però sembrano più orientati alla prima punta. In questo momento ha bisogno di rivisitare il mercato su più ruoli. Va bene la punta centrale ma anche qualche intervento su altri settori di campo andrerebbe effettuato. Gomez è uno che si prende responsabilità, gestisce e crea il gioco: farebbe comodo".

"Che attaccante prenderebbe se fosse nella Fiorentina? Considerando che non penso abbiano risorse economiche esagerate da investire in questo momento, credo andranno su un giocatore pronto e affidabile. Magari un prestito. Un nome che mi vieni in mente è Origi del Liverpool. Ma sarà difficile che se ne privino, lui non gioca con continuità mostruosa".

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