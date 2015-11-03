Notizie Papu Gomez Fiorentina

Papu Gomez: "Potevo andare alla Fiorentina quando c'era Montella. Gosens può fare 8-10 gol"
12 settembre 2024 13:53
Qualche tifoso della Fiorentina voleva il Papu a Firenze ma l'agente precisa: "Stiamo trattando per andare all'estero"
12 settembre 2023 16:02
Nazione, Papu Gomez, la Fiorentina ci prova a giugno: il Siviglia chiede 10-14 milioni
31 dicembre 2021 10:02
Umiliati e quella frase di Prandelli su Ribery. Intanto si scalda il calciomercato
18 gennaio 2021 17:28
L'Inter vuole il Papu Gomez, ma non può spendere. Idea scambio di prestiti con Eriksen
15 gennaio 2021 14:49
Castrovilli e Amrabat cancellano il regista? Spiraglio per Gomez alla Fiorentina. Ricca offerta viola
13 gennaio 2021 21:47
Gentile, Sky: "La Fiorentina perfetta per Papu Gomez, l'Atalanta glielo cederebbe volentieri"
11 gennaio 2021 13:45
Tuttosport, Pavoletti un'idea che resta in piedi. Sogno Gomez. Tentativo per El Shaarawy
11 gennaio 2021 11:45
Corriere Fiorentino, Fiorentina pronta ad offrire 10 milioni per Gomez: lui vuole la Juve o l'Inter
09 gennaio 2021 09:26
Torreira regista ideale per la Fiorentina, Gomez non è ciò che manca. Il sogno? Un nuovo Kalinic
08 gennaio 2021 19:59
Rino Foschi: "Papu Gomez? Lo vedrei bene alla Fiorentina. I viola di oggi sono l'Atalanta di ieri"
01 gennaio 2021 16:36
Lo Monaco: "Fiorentina? Farei un tentativo per il Papu Gomez. Serve poi prendere un regista"
30 dicembre 2020 12:49
Bucciantini: "Prenderei solo il Papu Gomez a gennaio. Kouame? Non è stato un acquisto sbagliato"
28 dicembre 2020 17:57
Sportmediaset, l'Inter offre Vecino per il Papu Gomez. Rifiuta Percassi
27 dicembre 2020 20:08
Lo Monaco: "Il Papu Gomez starebbe bene alla Fiorentina. In attacco..."
18 dicembre 2020 20:47
Da Bergamo, caos spogliatoio Atalanta, possibili dimissioni di Gasperini, lite con Ilicic e Gomez
09 dicembre 2020 13:38
Gazzetta, Gasperini litiga con il Papu Gomez in diretta. E il calciatore resta nello spogliatoio
02 dicembre 2020 16:57
"Stavamo per portare il Papu a Firenze ma la società bocciò il colpo. Salah, Cuadrado e Castro giocatori lanciati"
13 maggio 2020 16:26
Papu Gomez: "Penso che il dramma di Bergamo sia stato causato anche da Atalanta-Valencia"
23 marzo 2020 19:07
Papu Gomez: "Chi è il difensore più forte mai affrontato? Facundo Roncaglia"
04 marzo 2020 19:44
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