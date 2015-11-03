Labaro Viola

Notizie Papu Gomez Fiorentina

Papu Gomez: "Potevo andare alla Fiorentina quando c'era Montella. Gosens può fare 8-10 gol"

12 settembre 2024 13:53

Qualche tifoso della Fiorentina voleva il Papu a Firenze ma l'agente precisa: "Stiamo trattando per andare all'estero"

12 settembre 2023 16:02

Nazione, Papu Gomez, la Fiorentina ci prova a giugno: il Siviglia chiede 10-14 milioni

31 dicembre 2021 10:02

Umiliati e quella frase di Prandelli su Ribery. Intanto si scalda il calciomercato

18 gennaio 2021 17:28

L'Inter vuole il Papu Gomez, ma non può spendere. Idea scambio di prestiti con Eriksen

15 gennaio 2021 14:49

Castrovilli e Amrabat cancellano il regista? Spiraglio per Gomez alla Fiorentina. Ricca offerta viola

13 gennaio 2021 21:47

Gentile, Sky: "La Fiorentina perfetta per Papu Gomez, l'Atalanta glielo cederebbe volentieri"

11 gennaio 2021 13:45

Tuttosport, Pavoletti un'idea che resta in piedi. Sogno Gomez. Tentativo per El Shaarawy

11 gennaio 2021 11:45

Corriere Fiorentino, Fiorentina pronta ad offrire 10 milioni per Gomez: lui vuole la Juve o l'Inter

09 gennaio 2021 09:26

Torreira regista ideale per la Fiorentina, Gomez non è ciò che manca. Il sogno? Un nuovo Kalinic

08 gennaio 2021 19:59

Rino Foschi: "Papu Gomez? Lo vedrei bene alla Fiorentina. I viola di oggi sono l'Atalanta di ieri"

01 gennaio 2021 16:36

Lo Monaco: "Fiorentina? Farei un tentativo per il Papu Gomez. Serve poi prendere un regista"

30 dicembre 2020 12:49

Bucciantini: "Prenderei solo il Papu Gomez a gennaio. Kouame? Non è stato un acquisto sbagliato"

28 dicembre 2020 17:57

Sportmediaset, l'Inter offre Vecino per il Papu Gomez. Rifiuta Percassi

27 dicembre 2020 20:08

Lo Monaco: "Il Papu Gomez starebbe bene alla Fiorentina. In attacco..."

18 dicembre 2020 20:47

Da Bergamo, caos spogliatoio Atalanta, possibili dimissioni di Gasperini, lite con Ilicic e Gomez

09 dicembre 2020 13:38

Gazzetta, Gasperini litiga con il Papu Gomez in diretta. E il calciatore resta nello spogliatoio

02 dicembre 2020 16:57

"Stavamo per portare il Papu a Firenze ma la società bocciò il colpo. Salah, Cuadrado e Castro giocatori lanciati"

13 maggio 2020 16:26

Papu Gomez: "Penso che il dramma di Bergamo sia stato causato anche da Atalanta-Valencia"

23 marzo 2020 19:07

Papu Gomez: "Chi è il difensore più forte mai affrontato? Facundo Roncaglia"

04 marzo 2020 19:44

L’Atalanta strapazza l’Inter a pranzo: 4-1, in gol Mancini. Eurogol del Papu. In classifica...

11 novembre 2018 14:11

Archivio

Esplora l'archivio di Papu Gomez

Sett. 37
Sett. 37
Sett. 52 Sett. 3 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 53 Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 20 Sett. 13 Sett. 10
Sett. 45