Bucciantini: "Prenderei solo il Papu Gomez a gennaio. Kouame? Non è stato un acquisto sbagliato"

Le parole del giornalista e tifoso viola

"La Fiorentina deve migliorare ancora nel gioco - ha detto Marco Bucciantini a Radio Toscana - Ribery e Caceres sono fondamentali per l'esperienza e mentalità che hanno. Caceres quando sale si aggiunge all'attacco meglio degli altri difensori che la Viola ha. Kouame? Il problema è tattico, la Fiorentina non gioca con due punte ma non è stato un acquisto sbagliato. Io comprerei a gennaio solo il Papu Gomez".

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