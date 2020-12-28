Galli: "Alario è l'attaccante ideale per la Fiorentina. Scamacca? Doppione di Vlahovic"

Giovanni Galli è intervenuto a Lady Radio per commentare la situazione in casa Fiorentina in vista del mercato di Gennaio

Giovanni Galli, ex portiere della Fiorentina ed adesso dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dei temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

VLAHOVIC “È un patrimonio della Fiorentina e avrà un futuro importante. In questo momento gli si tarpano le ali se lo si lascia giocare dentro l’area, non ha ancora quella malizia e quella furbizia nei 16 metri che si richiede al centravanti. Un giorno lo diventerà, ma adesso ha bisogno di scatenare i muscoli e l’irruenza. Vlahovic è quello della galoppata nel gol contro l’Inter l’anno scorso. Per questo serve un centravanti d’area che stia in area a fare la guerra".

SCAMACCA "Mi piace, ma corri il rischio di prendere il doppione di Vlahovic per caratteristiche di giocatore".

CONSIGLI PER IL CENTRAVANTI "I viola devono prendere un giocatore che serva. A me piacerebbe Alario del Bayer Leverkusen: il costo è alto ma non improponibile per la Fiorentina. È un centravanti alla Giroud, quello che servirebbe alla Fiorentina".

MANCANZA DI PROGRAMMAZIONE "Secondo me la società deve prendere delle scelte in base a come si vuole giocare. Si sceglie il sistema di gioco, si comunica al direttore sportivo che sceglie un allenatore che sappia interpretare bene quel sistema di gioco. Poi si prendono i giocatori compatibili a tale sistema di gioco. Non si può passare dal 4-3-3 di Montella al 3-5-2 di Iachini al 4-4-1-1 di Prandelli e di nuovo al 3-5-2. È logico che diventa un casino e che alcuni giocatori diventano inutili. Si deve partire da un progetto che arriva dal vertice. Ora abbiamo un minestrone di giocatori bravi ma che ti portano a fare delle scelte. Se te giochi col 3-5-2 Callejon deve restare a casa, se giochi col 4-4-2 Castrovilli non sai dove metterlo. Le squadre si fanno con un progetto unico".

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