Rino Foschi: “Papu Gomez? Lo vedrei bene alla Fiorentina. I viola di oggi sono l’Atalanta di ieri”

“Il mercato di gennaio sarà in linea con il momento che stiamo attraversando”. A parlare a TuttoMercatoWeb è Rino Foschi, decano del calciomercato, direttore sportivo ex di – tra le altre – Torino, Genoa e Palermo.

Sarà il mercato del Papu Gomez…

“Deve andar via. Ma niente affari gratis, potrà rientrare in qualche scambio. In estate l’Atalanta avrebbe preso almeno dieci milioni, è un giocatore che fa gola a tante squadre”.

Dove lo vede alla fine del mercato?

“Potrebbe giocare in qualsiasi squadra. Ha solo un difetto: l’età. Lo vedrei meglio in una Fiorentina, una squadra che vuole fare bene. I viola di oggi sono l’Atalanta di ieri. Anche se li c’è già un altro vecchietto importante come Ribery. Alla Lazio potrebbe fare la differenza. Anche se ho una gran paura che vada all’estero…”.

