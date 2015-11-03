Labaro Viola

Notizie Foschi Fiorentina

Foschi esalta Paratici: “La Fiorentina ha fatto un grande colpo, è il massimo. A Firenze farà un grande lavoro”

06 febbraio 2026 15:41

Foschi: "Addio Vlahovic? Colpa della Federazione: società ridicola gestita da incapaci"

07 ottobre 2021 19:10

Foschi: "Barone è il problema della Fiorentina, non può fare il direttore generale, non sa di calcio"

30 giugno 2021 13:34

Foschi: "Firenze è una piazza difficile. Sono convinto che Commisso..."

24 febbraio 2021 14:12

Rino Foschi: "Papu Gomez? Lo vedrei bene alla Fiorentina. I viola di oggi sono l'Atalanta di ieri"

01 gennaio 2021 16:36

Foschi: "Corvino bravissimo è stato fenomenale. Questa è la sua migliore stagione"

08 maggio 2018 20:16

Archivio

Esplora l'archivio di Foschi

Sett. 6
Sett. 40 Sett. 26 Sett. 8
Sett. 53
Sett. 19