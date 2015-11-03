Notizie Foschi Fiorentina

Foschi esalta Paratici: “La Fiorentina ha fatto un grande colpo, è il massimo. A Firenze farà un grande lavoro”
06 febbraio 2026 15:41
Foschi: "Addio Vlahovic? Colpa della Federazione: società ridicola gestita da incapaci"
07 ottobre 2021 19:10
Foschi: "Barone è il problema della Fiorentina, non può fare il direttore generale, non sa di calcio"
30 giugno 2021 13:34
Foschi: "Firenze è una piazza difficile. Sono convinto che Commisso..."
24 febbraio 2021 14:12
Rino Foschi: "Papu Gomez? Lo vedrei bene alla Fiorentina. I viola di oggi sono l'Atalanta di ieri"
01 gennaio 2021 16:36
Foschi: "Corvino bravissimo è stato fenomenale. Questa è la sua migliore stagione"
08 maggio 2018 20:16
Archivio