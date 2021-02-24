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Foschi: "Firenze è una piazza difficile. Sono convinto che Commisso..."

Foschi ha commentato la classifica della squadra viola in campionato.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 febbraio 2021 14:12
Foschi: "Firenze è una piazza difficile. Sono convinto che Commisso..." -
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Il dirigente sportivo, Rino Foschi, ha rilasciato un'intervista su Radio Bruno:

"La classifica in campionato della Fiorentina è abbastanza buona, bisogna cercare di fare meno chiacchiere e serve più attaccamento alla squadra. Sicuramente degli errori sono stati fatti. E’ normale che gli allenatori e dirigenti si candidano, fa parte del calcio. La barca viola ora si sta muovendo abbastanza bene, nella società staranno facendo le giuste valutazioni. Io ho sempre fatto un contratto di anno in anno. Commisso attualmente si sta confrontando con Pradè, Firenze è una piazza difficile e non è facile lavorarci, sono convinto che il presidente sappia già cosa fare per il futuro, con dei risultati ottimo sarebbe stato tutto più semplice. La squadra viola si salverà, i tifosi possono stare tranquilli".

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