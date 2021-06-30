Foschi: "Barone è il problema della Fiorentina, non può fare il direttore generale, non sa di calcio"

Foschi a gamba tesa su Barone

"Manca un vero e proprio direttore generale alla Fiorentina - ha detto Rino Foschi a Lady Radio -, è quello il problema. Commisso ha ambizioni importanti ma non puoi affidare la società ad una persona che non conosce il calcio. Barone faccia l'uomo del presidente, non sa di calcio. Va messo uno tipo Marotta insieme a Pradè ed Antognoni. Italiano è una scelta di prospettiva, ha la passione giusta e le qualità ma gli serve sostegno da parte della società".

LEGGI ANCHE, ZAZZARONI: “MANCANO SPIEGAZIONI SULL’ADDIO DI PRANDELLI E GATTUSO. BARONE E COMMISSO TROPPO ARROGANTI”

https://www.labaroviola.com/zazzaroni-mancano-spiegazioni-sulladdio-di-prandelli-e-gattuso-barone-e-commisso-troppo-arroganti/144649/