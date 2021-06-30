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Foschi: "Barone è il problema della Fiorentina, non può fare il direttore generale, non sa di calcio"

Foschi a gamba tesa su Barone

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2021 13:34
Foschi: "Barone è il problema della Fiorentina, non può fare il direttore generale, non sa di calcio" - MILAN, ITALY - JULY 29: Joe Barone of ACF Fiorentina attends the Serie A 2019/2020 fixture unveiling on July 29, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images for Lega Serie A)
MILAN, ITALY - JULY 29: Joe Barone of ACF Fiorentina attends the Serie A 2019/2020 fixture unveiling on July 29, 2019 in Milan, Italy. (Photo by Emilio Andreoli/Getty Images for Lega Serie A)
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Firenze, stadio A.Franchi, 30.11.2019, Fiorentina-Lecce, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

"Manca un vero e proprio direttore generale alla Fiorentina - ha detto Rino Foschi a Lady Radio -, è quello il problema. Commisso ha ambizioni importanti ma non puoi affidare la società ad una persona che non conosce il calcio. Barone faccia l'uomo del presidente, non sa di calcio. Va messo uno tipo Marotta insieme a Pradè ed Antognoni. Italiano è una scelta di prospettiva, ha la passione giusta e le qualità ma gli serve sostegno da parte della società".

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