Foschi esalta Paratici: “La Fiorentina ha fatto un grande colpo, è il massimo. A Firenze farà un grande lavoro”

Rino Foschi, noto dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola per commentare l’arrivo di Paratici alla Fiorentina e le sue prime parole, rivolte anche all’ex ds del Palermo: “Le parole di Paratici mi fanno effetto. Lui ha preso cose da me ma anche io ne ho prese da lui. La Fiorentina ha fatto un gran colpo nell’avere il suo sì, perché ha esperienza e parla più lingue, elemento fondamentale in questo lavoro. È un direttore completo, fine, riservato, all’opposto rispetto a me e Corvino che siamo più focosi.

Se Paratici ha accettato significa che ha ricevuto garanzie, e come ha vinto 9 scudetti alla Juventus farà bene alla Fiorentina. È uno dei più bravi, vi posso garantire che farà un grande lavoro. Per la Fiorentina non era facile prenderlo, anche se la Fiorentina resta la Fiorentina, è il massimo. Aveva delle proposte importanti. A Firenze non può sbagliare e non sbaglierà”.