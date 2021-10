Foschi: “Addio Vlahovic? Colpa della Federazione: società ridicola gestita da incapaci”

Rino Foschi, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni del Pentasport, trasmissione di Radio Bruno, per parlare del caso Dusan Vlahovic in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

PROCURATORI “Il calcio è cambiato tanto, troppo. Adesso ci sono solo interessi ed ognuno fa i suoi. Serve mettere nuove regole. Se la federazione avvalla questi giochi allora parliamo del niente. Le regole sono sbagliate. Mi sembra di vivere nel terzo mondo, è un commercio non fatto più di passione. Siamo ridicoli. La Federazione è una società ridicola, il resto sono chiacchiere”.

VLAHOVIC “Normale che abbia rifiutato, chi lo gestisce fa bingo così. Il colpevole è chi permette questo. Le società non sono più e stesse di vent’anni fa. Oggi sono fondi. La UEFA, come ha bloccato la Superlega, dovrebbe intervenire. Non esiste che io prenda un calciatore da piccolo e che poi vada via in questo modo. Al vertice ci sono degli incapaci”.

LEGGI ANCHE: