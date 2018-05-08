Foschi: "Corvino bravissimo è stato fenomenale. Questa è la sua migliore stagione"

Anche Rino Foschi famoso dirigente calcistico ed attualmente in forza al Cesena, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana: "Ho visto Pantaleo di recente, quest’anno di lui possiamo dire poco. Ha...

Anche Rino Foschi famoso dirigente calcistico ed attualmente in forza al Cesena, ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana: "Ho visto Pantaleo di recente, quest’anno di lui possiamo dire poco. Ha fatto il fenomeno costruendo un'ottima squadra. Se pensate alle condizioni di partenza, con i dissidi tra la proprietà e i tifosi e la necessità di ripianare il bilancio, lui ne è uscito da fuoriclasse creando una squadra che sta lottando per l’Europa fino alla fine e seguendo le direttive della proprietà. Son convinto che questa sia la stagione in cui ha fatto le cose migliori da quando è a Firenze, perchè era l’anno più difficile in cui lavorare. Adesso con l'ambiente compatto sarà un po più semplice."