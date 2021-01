Secondo il giornale sportivo, O Jogo, l’ex terzino destro della Fiorentina, Bruno Gaspar, sta risolvendo anticipatamente il contratto che lo lega allo Sporting Lisbona fino al 30 giugno del 2023. Il difensore non rientra più nei piani del club però lo Sporting Lisbona non vorrebbe lasciarlo andare via a zero perché è costato 4,5 milioni di euro dalla Fiorentina nel 2018. Ha deluso le aspettative anche in Portogallo nella sua terra madre.

LEGGI ANCHE LE DICHIARAZIONI DI RINO FOSCHI