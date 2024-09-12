Papu Gomez: "Potevo andare alla Fiorentina quando c'era Montella. Gosens può fare 8-10 gol"

L'ex giocatore dell'Atalanta ha toccato tanti temi riguardanti la Fiorentina, dando fiducia a Palladino, Colpani e Gosens

L’ex giocatore dell’Atalanta, attualmente svincolato, è intervenuto ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno in vista della supersfida di domenica tra Atalanta e Fiorentina. Di seguito ciò che ha detto:

Se è mai stato vicino alla Fiorentina: “Si, soprattutto quando c’era Montella, si parlava tanto in quel periodo di un mio arrivo a Firenze.”

Su Atalanta-Fiorentina: “L’Atalanta vorrà riscattarsi in casa, vorrà cominciare a fare punti. Penso che la Fiorentina sia una bella squadra, può lottare per i posti europei, anche loro devono cominciare a vincere per non restare troppo indietro. Palladino e Gasperini giocano allo stesso calcio, sarà una bella battaglia.”

Su Palladino: “Ho lavorato con Palladino, ha uno staff preparato ed è bravo. Prepara le partite molto bene, è giovane e sa ascoltare i giocatori, penso che avrà un grande futuro e alla Fiorentina potrà fare molto bene.”

Su Gosens: “Può fare benissimo, può ripetere le annate che ha fatto con l’Atalanta. Ha un ottimo senso del gol, fa tutta la fascia, adesso è più maturo, è un ragazzo straordinario, professionale, intelligente, vive per il calcio. Penso che sia un grande acquisto per la Fiorentina. Secondo me può fare tranquillamente tra gli 8 e i 10 gol, arriva spesso in area, calcia bene in porta, sa attaccare bene gli spazi e crossa bene. Giocatore completo.

Su come sta l’Atalanta: “L’Atalanta in questo momento è in costruzione, sono cambiati molti volti, manca Scamacca ed è andato via Koopmeiners, che era la stella della squadra. Adesso il mister sta provando varie soluzioni, ormai però il modulo è questo e pure il gioco. Per me cercheranno di dominare il gioco dal primo minuto, pressando alto e attaccando, mi aspetto un Atalanta furiosa.”

Su un leader in maglia viola: “Purtroppo Nico è andato via, faceva la differenza, era il riferimento per i compagni. La Fiorentina adesso deve trovare un nuovo faro.

Su Colpani: “Eravamo all’Atalanta insieme quando lui era un ragazzino, si vedeva che era forte e infatti è esploso a Monza, ha lavorato bene. Penso che possa fare bene alla Fiorentina, la pressione è diversa ovviamente, non è lo stesso fare 3-4 partite male a Firenze e a Monza. Spero che possa essere tranquillo, non so se ora sta soffrendo ma deve tirare fuori il carattere, perché tecnica e calcio ce li ha.”

Su Martinez Quarta: “Il Chino è un ragazzo con molta esperienza, è molto tecnico, sa difendere bene e ti fa uscire la palla da dietro, questo è fondamentale per il gioco di Palladino. Lui a 3 crea superiorità numerica dietro, se sta bene giocherà sempre.”

Su Valentini: “Mi hanno parlato molto bene di Valentini. Lui ha già un vantaggio, perché se tu giochi nel Boca, la pressione non la senti, nonostante sia giovane. Sicuramente è un bellissimo affare.”

LE PAROLE DEL DS DELLA LAZIO

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