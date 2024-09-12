Fabiani (ds Lazio): "Castrovilli viene da stagioni tribolate, ha accettato l'esclusione dalla lista UEFA"

Il ds della Lazio ha parlato in conferenza, menzionando i motivi dell'esclusione di Castrovilli dalla lista UEFA per l'Europa League

Intervenuto in conferenza stampa a margine della presentazione di Samuel Gigot e Boulaye Dia come nuovi giocatori della Lazio, il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ha avuto modo di soffermarsi anche su diversi temi di mercato, menzionando anche la scelta di escludere l’ex Fiorentina Castrovilli dalla lista UEFA. Queste le sue parole in merito:

“Castrovilli lo abbiamo preso sapendo che veniva da due stagioni tribolate, lo abbiamo valutato da cima a fondo con i medici e abbiamo pensato che sarebbe stato meglio utilizzarlo in campionato. È una scelta semplice, ragionata con lo staff tecnico. Decisione anche accettata dal calciatore, poi sono 8 partite, a gennaio si potranno fare nuove valutazioni". Lo riporta TMW.

GLI INCASSI VIOLA

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