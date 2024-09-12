Nelle ultime 5 stagioni la Fiorentina ha incassato 315 milioni dalle cessioni, è la 6° in Serie A per incassi
Il noto portale Transfermarkt ha postato la classifica delle squadre italiane che hanno incassato di più dalle cessioni dei giocatori nelle ultime 5 stagioni. La Fiorentina si piazza al 6° posto con 3...
Il noto portale Transfermarkt ha postato la classifica delle squadre italiane che hanno incassato di più dalle cessioni dei giocatori nelle ultime 5 stagioni. La Fiorentina si piazza al 6° posto con 315.8 milioni di euro incassati, a fare la differenza sicuramente la cessione monstre di Dusan Vlahovic alla Juventus per 80 milioni che da sola copre quasi 1/3 degli incassi arrivati dal calciomercato degli ultimi 5 anni.
Al primo posto si piazza la Juventus con 540 milioni, seconda piazza per l'Atalanta mentre sorprende il Sassuolo al 5° posto con 329 milioni incassati dal club neroverde sintomo del buon lavoro del club nel trovare giovani talenti nonostante le dimensioni e ambizioni della piazza. Altra sorpresa è la Lazio al 14° posto con appena 133 milioni incassati negli ultimi 5 anni
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