Domani alle 12 conferenza stampa di fine mercato, Pradè risponderà alle domande dei giornalisti
Daniele Pradè risponderà alle domande dei giornalisti sulla sessione di calciomercato che si è appena conclusa
A cura di Redazione Labaroviola
12 settembre 2024 09:51
ACF Fiorentina comunica che domani, venerdì 13 settembre, alle ore 11:30, presso il Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, il Direttore Sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, incontrerà la stampa.
Dunque ci sarà la conferenza stampa di fine mercato del direttore sportivo della Fiorentina che risponderà alle domande dei giornalisti sulla sessione di calciomercato appena conclusa. Labaro Viola naturalmente ci sarà.
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