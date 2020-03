Ecco alcune delle parole rilasciate dal Papu Gomez all’intervista Olè: “Aver giocato alcune partite a porte aperte è stata una cosa terribile. Non c’erano a quel tempo molti casi di Coronavirus e nessuno sapeva bene la gravità di questo contagio. Penso che questa brutta situazione che Bergamo sta vivendo sia dovuta alla partita d’andata a San Siro contro il Valencia, c’erano 45 mila bergamasco su 120 mila totali. Quando siamo andati a Valencia erano tutti tranquilli ma adesso è il secondo paese in Europa con il maggior numero di malati. Uno dei contagiati del Valencia ha giocato titolare contro di noi, siamo tutti sotto controllo per vedere se mostriamo sintomi, al momento stiamo tutti bene. Pezzella? Ho parlato con lui quando ho sentito che aveva contratto il virus, mi ha detto che ha avuto due giorni di febbre poi i sintomi sono scomparsi. La quarantena a Bergamo viene rispettata, la situazione è drammatica. Nonostante poi gente gira ci sono ancora troppi casi, gli ospedali son pieni di malati e non c’è più spazio”.