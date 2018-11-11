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L’Atalanta strapazza l’Inter a pranzo: 4-1, in gol Mancini. Eurogol del Papu. In classifica...

Termina con gli olè nel delirio più totale la gara tra Atalanta ed Inter con un sonoro è rotondo 4-1. Solo momentaneo il pareggio di Icardi arrivato dal dischetto. Hateboer apre le danze, Mancini ripo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 novembre 2018 14:11
L’Atalanta strapazza l’Inter a pranzo: 4-1, in gol Mancini. Eurogol del Papu. In classifica... - Atalanta's Berat Djimsiti (l) and Inter's forward Mauro Icardi during the Italian Serie A soccer match Atalanta vs Inter at Stadio Atleti Azzurri d'Italia in Bergamo, Italy, 11 November 2018. ANSA/PAOLO MAGNI
Atalanta's Berat Djimsiti (l) and Inter's forward Mauro Icardi during the Italian Serie A soccer match Atalanta vs Inter at Stadio Atleti Azzurri d'Italia in Bergamo, Italy, 11 November 2018. ANSA/PAOLO MAGNI
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Termina con gli olè nel delirio più totale la gara tra Atalanta ed Inter con un sonoro è rotondo 4-1. Solo momentaneo il pareggio di Icardi arrivato dal dischetto. Hateboer apre le danze, Mancini riporta in vantaggio i bergamaschi e poi Dijmsiti ed un eurogol del Papu Gómez chiudono il match. In classifica l’Atalanta sale al sesto posto con 18 punti superando la Fiorentina ferma a 17. Inter a 25.

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