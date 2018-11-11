L’Atalanta strapazza l’Inter a pranzo: 4-1, in gol Mancini. Eurogol del Papu. In classifica...
Termina con gli olè nel delirio più totale la gara tra Atalanta ed Inter con un sonoro è rotondo 4-1. Solo momentaneo il pareggio di Icardi arrivato dal dischetto. Hateboer apre le danze, Mancini ripo...
A cura di Redazione Labaroviola
11 novembre 2018 14:11
Termina con gli olè nel delirio più totale la gara tra Atalanta ed Inter con un sonoro è rotondo 4-1. Solo momentaneo il pareggio di Icardi arrivato dal dischetto. Hateboer apre le danze, Mancini riporta in vantaggio i bergamaschi e poi Dijmsiti ed un eurogol del Papu Gómez chiudono il match. In classifica l’Atalanta sale al sesto posto con 18 punti superando la Fiorentina ferma a 17. Inter a 25.