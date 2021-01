Corriere Fiorentino, Fiorentina pronta ad offrire 10 milioni per Gomez: lui vuole la Juve o l’Inter

L’attacco resta al centro del mercato della Fiorentina. Negli ultimi giorni, per esempio, si è molto parlato del Papu Gomez. L’interesse c’è, tanto che i viola sarebbero pronti a soddisfare le richieste dell’Atalanta (circa 10 milioni) per l’argentino. Il problema è che il giocatore aspetta la chiamata di Juventus o Inter e, per il momento, non prende in considerazione la Fiorentina. Potrebbe farlo, semmai, negli ultimi giorni di mercato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

