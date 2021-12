Per il momento non vedremo il Papu Gomez alla Fiorentina, anche se è un nome che stuzzica la fantasia dei tifosi viola. Da voci spagnole sembra che interessi alla società gigliata, che non potrà però muoversi prima di giugno. Il Siviglia valuta l’ex atalantino 10-14 milioni di euro. Lo scrive La Nazione.

