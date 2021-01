Gentile, Sky: “La Fiorentina perfetta per Papu Gomez, l’Atalanta glielo cederebbe volentieri”

Il giornalista di Sky Riccardo Gentile ha parlato del sogno Papu Gomez in ottica mercato viola:

“Il Papu Gomez sarebbe perfetto per i viola, basterebbe lui in entrata a gennaio: è un tuttocampista ed ha una tecnica superiore rispetto agli altri. E’ il tipo di giocatore che manca nella rosa della Fiorentina. Firenze sarebbe la piazza ideale per Gomez, visto che l’Atalanta non vuol dare un giocatore così ad un club che lotta per l’Europa: ci metterebbe poco per diventare un idolo”.

