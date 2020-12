Lo Monaco: “Fiorentina? Farei un tentativo per il Papu Gomez. Serve poi prendere un regista”

“Alla Fiorentina manca un regista – ha detto il consigliere federale ed il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco a Lady Radio – non risolverà i problemi un attaccante. I viola puntano su Vlahovic, serve uno che non gli tolga spazio. Caicedo? Opzione interessante, spesso alla Lazio ha giocato insieme ad Immobile. Non bisogna pensare al costo ma alla gestione contrattuale. Papu Gomez? Quando si costruisce una squadra si considera anche il tecnico. Per Prandelli il Papu sarebbe perfetto. Va fatto un tentativo, andrà via dall’Atalanta, la frattura difficilmente verrà sanata. Vuole rimanere comunque in Italia. La Fiorentina può essere la squadra giusta per lui, magari con un contratto di 2/3 anni”.

