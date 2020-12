Secondo quanto riportato da SportMediaset, la famiglia Percassi cercherà in tutti i modi di far restare il Papu Gomez fino a giugno all’Atalanta dopo la lite con Gasperini. Il giocatore sicuramente non se ne andrà a parametro zero. L’Inter è l’unica squadra ad aver fatto un offerta concreta. Ma la Dea ha declinato nettamente la proposta di accettare lo scambio tra il centrocampista Vecino e Gomez. Seguiranno maggiori aggiornamenti.

