"Favasuli rimpianto? Calma, mi sembra un buon zappatore di fascia. La Serie A è un'altra cosa"

Per Lo Monaco il percorso di crescita del classe 2004 è ancora tutto da verificare ai massimi livelli

Intervenuto sulle frequenze di Radio Firenzeviola, Pietro Lo Monaco ha parlato dei temi in casa Fiorentina partendo dai giovani: "Nei giovani bisogna credere, sempre. Ieri Comuzzo è parso più tranquillo in virtù della gestione che il ct Baldini ha con lui. Lui lo fa sentire più tranquillo. Evidentemente ha sentito il peso di un'annata fallimentare che in azzurro non si è portato dietro".

Di Ndour che idea si è fatto?

"Ha la qualità giusta ma non dobbiamo aspettarci cose eccezionali da lui. E' giovane, ha fisicità quindi nel giro della Nazionale ci può stare. La cosa importante è che la Fiorentina continui a puntare su di lui"

A Firenze si rimpiange Favasuli...

"Calma, calma… Mi sembra un buon 'zappatore' di fascia. La Serie A è un'altra cosa, il livello è diverso".

Nel centrocampo della Fiorentina dove metterebbe le mani?

"I viola hanno diversi buoni giocatori. Prendiamo Fabbian: secondo me non sa nemmeno lui che ruolo ha perché lo hanno fatto giocare ovunque ed si è 'imbastardito'. Per me lui in un triangolo di centrocampo deve fare la mezzala offensiva. Ma anche lì… la Fiorentina ci deve credere. Se lo farà, si ritroverà un giocatore di spessore".

Intanto Firenze parla solo di Croci: come va gestito un talento come lui?

"Intanto bisogna smettere di chiamarlo 'ragazzino'. Se ha la qualità per stare in prima squadra ci sono due strade: o lo si aggrega dentro la struttura alla prima squadra oppure lo si manda a giocare in Serie C. Io intanto consiglio ai viola di continuare nell'idea di creare una squadra B"

Lo riporta www.tuttomercatoweb.com