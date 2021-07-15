Lo Monaco: "Che colpo Nicolas Gonzalez, è perfetto per il 4-3-3 di mister Italiano"
Il grande conoscitore di calcio Lo Monaco esalta Nicolas Gonzalez
A cura di Redazione Labaroviola
15 luglio 2021 13:46
Il dirigente Pietro Lo Monaco ha parlato di Nico Gonzalez a TMW:
"E' un ottimo calciatore, un attaccante esterno che gioca a destra e sinistra. Può destabilizzare le difese col suo dribbling e la sua velocità. E' un grandissimo colpo anche alla luce del fatto che è stato preso un tecnico votato al gioco e al 4-3-3; in questo sistema Nico Gonzalez può trovare la sua collocazione migliore. Si farà valere".