Lo Monaco: "Che colpo Nicolas Gonzalez, è perfetto per il 4-3-3 di mister Italiano"

Il grande conoscitore di calcio Lo Monaco esalta Nicolas Gonzalez

Il dirigente Pietro Lo Monaco ha parlato di Nico Gonzalez a TMW:

"E' un ottimo calciatore, un attaccante esterno che gioca a destra e sinistra. Può destabilizzare le difese col suo dribbling e la sua velocità. E' un grandissimo colpo anche alla luce del fatto che è stato preso un tecnico votato al gioco e al 4-3-3; in questo sistema Nico Gonzalez può trovare la sua collocazione migliore. Si farà valere".

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