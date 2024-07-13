Lo Monaco: "Valentini è un bel colpo ma eviterei di paragonarlo a Walter Samuel"

L'ex direttore sportivo del Catania ha tracciato un'interessante panoramica sugli argentini in maglia viola

Pietro Lo Monaco, direttore sportivo e grande esperto di calcio argentino e sudamericano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno Toscana. Il tema non poteva che essere la colonia argentina presente e futura in maglia viola:

"Su Valentini c'erano almeno 3 società italiane. Ha senso della posizione e buona prestanza fisica. A questi prezzi è un bel colpo. Penso che la Fiorentina farà uno sforzo economico per averlo subito. A Firenze farà il titolare nella difesa a 3 di Palladino. Ho sentito qualcuno scomodare Samuel...Valentini è un buon prospetto, ma bisogna valutarlo in Serie A. Martinez Quarta, Milenkovic e Valentini formano un trio difensivo più che complementare.

Beltran in Argentina non ha mai fatto la punta centrale. Forse lo hanno visto nel periodo in cui ha sostituito la punta titolare del River. Ha sempre giocato in altre posizioni, soprattutto sull'esterno.

Nico Gonzalez cedibile per 40 milioni? Ho sempre avuto un detto "compra, vendi e pentiti". Va ceduto a quelle cifre. Una società organizzata deve avere già le giuste alternative a minor prezzo. Colpani come sostituto? Grande tecnica, inserimento, di classe, mancino. Lo prenderei subito. E' più centrocampista di Nico. Nico ha grande potenziale, ma nelle ultime partite per lui ho visto i titoli di coda. Gudmundsson aiuterebbe ma sull'altro lato. Ricordiamoci che Nico ha fatto vedere le sue cose migliori a sinistra, non a destra.

Infantino? E' un buon giocatore. Ha avuto difficoltà a livello caratteriale.

Poi un passaggio sull'attualità. Nottingham Forest su Milenkovic ? Le bandiere non esistono più. Anche lui per me va impacchettato immediatamente".

Di Marzio conferma: “Trattativa in corso tra Nottingham Forest e Fiorentina per Milenkovic”

https://www.labaroviola.com/di-marzio-conferma-trattativa-in-corso-tra-nottingham-forest-e-fiorentina-per-milenkovic/260622/