Di Marzio conferma: "Trattativa in corso tra Nottingham Forest e Fiorentina per Milenkovic"
L'esperto di calciomercato conferma quanto già anticipato da Sportitalia, il club inglese è concretamente interessato a Nikola Milenkovic
Il Nottingham Forest guarda verso Firenze: confermati i contatti con Milenkovic. Esiste una trattativa ma non c'è ancora nulla di chiuso o definito. Resta comunque concreto l'interesse da parte della società inglese nei confronti del calciatore della Fiorentina e della Serbia.
Lo riporta gianlucadimarzio.com
Dall'Inghilterra, The Telegraph riporta anche la cifra che sarebbe stata offerta dal Nottingham, 13 milioni di sterline, poco più di 15 milioni di euro, e si parla di ottimismo da parte del club stesso per la riuscita dell'operazione.
Ferrari gela Firenze: “In attacco siamo a posto, mercato funzionale condiviso con Palladino”
https://www.labaroviola.com/ferrari-gela-firenze-in-attacco-siamo-a-posto-mercato-funzionale-condiviso-con-palladino/260618/