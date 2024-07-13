Ferrari gela Firenze: "In attacco siamo a posto, mercato funzionale condiviso con Palladino"

Ai microfoni del Tg Rai Toscana il DG viola detta le linee guida del mercato della Fiorentina e chiede tempo ai tifosi prima di giudicare

Se la prima parte dell'intervista al direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari andata in onda al TGR Rai Toscana è servita per ribadire la posizione della società sulla "questione Franchi", nella seconda è stato fatto un breve ma significativo punto di mercato.

"Sono tutti molto impazienti, ma sicuramente un po' di giocatori da qui al 30 agosto arriveranno. Saranno profili funzionali a quelle che sono le scelte del tecnico fatte in condivisione con lui e che la Fiorentina potrà permettersi di fare. Per questo chiedo di aspettare a giudicarci quando sarà finito il mercato e avremo iniziato a fare le prime partite e ci saranno stati i playoff di Conference. A quel punto si potrà iniziare a dare dei giudizi. Oggi come oggi abbiamo tanti giovani in ritiro ed è un periodo di lavori in corso e solo quando saranno finiti sarà giusto dare giudizi"

Valentini?

"E' un 2001 ed è un profilo per noi molto molto interessante. Ora la priorità è coprire il centrocampo con degli innesti, lì dovremo fare operazioni significative".

Un altro attaccante?

"No, Kean è un signor attaccante, ha grandi qualità e voglia di tornare ai livelli visti con il Paris Saint-Germain. In quel ruolo ora ci sono anche Kouame, Beltran e Nzola, in questo momento in attacco siamo a posto".

Sportitalia scrive: “La Fiorentina ha chiesto informazioni per Rios, centrocampista della Colombia”

https://www.labaroviola.com/sportitalia-scrive-la-fiorentina-ha-chiesto-informazioni-per-rios-centrocampista-della-colombia/260613/