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Sportitalia scrive: "La Fiorentina ha chiesto informazioni per Rios, centrocampista della Colombia"

Dopo i numerosi addii in mediana, la Fiorentina è alla ricerca rinforzi da regalare a Raffaele Palladino. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club viola avrebbe chiesto in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 luglio 2024 20:55
Sportitalia scrive: "La Fiorentina ha chiesto informazioni per Rios, centrocampista della Colombia" -
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Dopo i numerosi addii in mediana, la Fiorentina è alla ricerca rinforzi da regalare a Raffaele Palladino. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club viola avrebbe chiesto informazioni per Richard Rios, centrocampista classe 2000 del Palmeiras. La Fiorentina non è l’unico club sulle sue tracce, Rios piace anche alla Roma. Attualmente impegnato in Copa America con la Nazionale colombiana, Rios ha collezionato 5 presenze e un gol.

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