Sportitalia scrive: "La Fiorentina ha chiesto informazioni per Rios, centrocampista della Colombia"
Dopo i numerosi addii in mediana, la Fiorentina è alla ricerca rinforzi da regalare a Raffaele Palladino. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club viola avrebbe chiesto in...
Dopo i numerosi addii in mediana, la Fiorentina è alla ricerca rinforzi da regalare a Raffaele Palladino. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club viola avrebbe chiesto informazioni per Richard Rios, centrocampista classe 2000 del Palmeiras. La Fiorentina non è l’unico club sulle sue tracce, Rios piace anche alla Roma. Attualmente impegnato in Copa America con la Nazionale colombiana, Rios ha collezionato 5 presenze e un gol.
MILENKOVIC LO VOGLIONO DALLA PREMIER LEAGUE
https://www.labaroviola.com/tmw-il-nottingham-forest-vuole-milenkovic-sta-per-arrivare-offerta-molto-importante-alla-fiorentina/260608/