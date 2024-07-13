Sportitalia scrive: "La Fiorentina ha chiesto informazioni per Rios, centrocampista della Colombia"

Dopo i numerosi addii in mediana, la Fiorentina è alla ricerca rinforzi da regalare a Raffaele Palladino. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, il club viola avrebbe chiesto in...

A cura di Redazione Labaroviola 13 luglio 2024 20:55

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