TMW, il Nottingham Forest vuole Milenkovic, sta per arrivare offerta molto importante alla Fiorentina

Il Nottingham Forest forte su Nikola Milenkovic. Il club inglese è alla ricerca di un forte difensore per la prossima stagione e ha individuato nel centrale serbo uno dei suoi primi obiettivi. Il club...

Il Nottingham Forest forte su Nikola Milenkovic. Il club inglese è alla ricerca di un forte difensore per la prossima stagione e ha individuato nel centrale serbo uno dei suoi primi obiettivi. Il club di Premier si è già mosso con decisione ed è pronto a formulare un’offerta molto importante alla Fiorentina. Insomma il futuro di Milenkovic, che ha ancora tre anni di contratto con i viola, a breve potrebbe avere una svolta. In Premier restano anche altri interessamenti di Tottenham, West Ham, Fulham e Aston Villa.

La Fiorentina sta valutando nel caso altro profili: uno di questi è sicuramente Logan Costa del Tolosa. I gigliati hanno già preso intanto Nicolas Valentini. Il contratto del difensore del Boca (che ha firmato fino al 2028) è già stato depositato. I viola nei prossimi giorni cercheranno di anticiparne l’arrivo in questa sessione di mercato. Lo scrive TMW

IL RETROSCENA DE LA GAZZETTA

https://www.labaroviola.com/retroscena-gazzetta-zaniolo-era-quasi-della-fiorentina-poi-la-chiamata-di-gasperini-gli-ha-fatto-cambiare-idea/260582/