Retroscena Gazzetta: "Zaniolo era quasi della Fiorentina poi la chiamata di Gasperini gli ha fatto cambiare idea"

Nicolò Zaniolo si è presentato a Zingonia il 9 luglio, quattro giorni fa, e sta lavorando con grande entusiasmo. Sa che questa può essere la stagione del riscatto, considerando che all'Atalanta in tan...

Nicolò Zaniolo si è presentato a Zingonia il 9 luglio, quattro giorni fa, e sta lavorando con grande entusiasmo. Sa che questa può essere la stagione del riscatto, considerando che all'Atalanta in tanti sono riusciti a farlo. L'ultimo della lista? Charles De Ketelaere, il cui riscatto ha avuto un ruolo importante anche nella scelta dell'esterno offensivo ex Roma. Oltre che una chiamata di Gasperini. Il retroscena viene raccontato da La Gazzetta dello Sport. A metà giugno Zaniolo era ancora un giocatore molto vicino alla Fiorentina: diciamo promesso sposo, dopo un corteggiamento di lunga data, precedente anche al suo trasferimento all’Aston Villa, compreso un incontro con Joe Barone che gli aveva aperto le porte del club viola. Il 5 luglio, l’annuncio ufficiale del ritorno del centrocampista in SerieA: con la maglia dell’Atalanta

E il parere di Zaniolo recita un ruolo importante quanto una telefonata con Gasperini: il tecnico gli spiega come intende puntare su di lui, è molto persuasivo e dà un senso definitivo alle mosse già fatte dal club. Convincenti anche dal punto di vista economico: abbastanza per battere la concorrenza viola e le resistenze del Galatasaray, che sul braccio di ferro dei due club italiani ci marcia un po’, facendo diventare l’intesa per il prestito una specie di telenovela.

LA NOTIZIA DE LA NAZIONE

https://www.labaroviola.com/nazione-la-fiorentina-piomba-su-rios-ma-il-palmeiras-chiede-20-milioni-concorrenza-roma-e-milan/260563/