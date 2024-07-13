Nazione: “La Fiorentina piomba su Rios ma il Palmeiras chiede 20 milioni. Concorrenza Roma e Milan”

La Fiorentina ha messo gli occhi su un centrocampista colombiano

Non solo Valentini per la difesa, perché anche un centrocampista può arrivare dal Sudamerica. E in questo senso la sfida fra Argentina e Colombia che deciderà la Copa diventa tema anche di mercato. hanno fondamento le voci che vorrebbero la Fiorentina su Richard Rios, mediano classe 2000 del Palmeiras appunto oggi impegnato con i Cafeteros nel torneo continentale. I brasiliani chiedono 20 milioni, un prezzo decisamente importante. In più, sul giocatore si evidenziano gli occhi dalla Serie A anche di Roma e Milan. Lo scrive La Nazione.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DI RIOS

https://www.labaroviola.com/burdisso-non-ho-colpe-sul-mancato-rinnovo-di-valentini-col-boca-mai-fatto-il-suo-nome-a-firenze/260537/