Labaro Viola

Notizie Richard Rios Fiorentina

Amrabat dà il benvenuto a Rios in Europa. Intervento killer dell'ex Fiorentina sul colombiano in amichevole

27 luglio 2025 19:21

Finisce la telenovela Rios: da obiettivo della Fiorentina a vicino alla Roma. Lo prende il Benfica a 30 milioni

20 luglio 2025 16:44

Nazione: “Rios il preferito della Fiorentina per la mediana: trattativa non facile, servono almeno 15 milioni”

17 luglio 2024 09:21

Dalla Colombia, Richiesta formale della Fiorentina per Rios. Il Palmeiras tratta da una base di 20 milioni

15 luglio 2024 18:18

Cm.com: "Dal Futsal alla Serie A: chi è Richard Rios? La Fiorentina ci prova ma servono più di 20 milioni"

14 luglio 2024 10:57

Nazione: “La Fiorentina piomba su Rios ma il Palmeiras chiede 20 milioni. Concorrenza Roma e Milan”

13 luglio 2024 09:32

Dal Brasile annunciano: "Fiorentina interessata a Richard Rios, centrocampista del Palmeiras"

15 maggio 2024 16:27

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