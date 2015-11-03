Notizie Richard Rios Fiorentina

Amrabat dà il benvenuto a Rios in Europa. Intervento killer dell'ex Fiorentina sul colombiano in amichevole
27 luglio 2025 19:21
Finisce la telenovela Rios: da obiettivo della Fiorentina a vicino alla Roma. Lo prende il Benfica a 30 milioni
20 luglio 2025 16:44
Nazione: “Rios il preferito della Fiorentina per la mediana: trattativa non facile, servono almeno 15 milioni”
17 luglio 2024 09:21
Dalla Colombia, Richiesta formale della Fiorentina per Rios. Il Palmeiras tratta da una base di 20 milioni
15 luglio 2024 18:18
Cm.com: "Dal Futsal alla Serie A: chi è Richard Rios? La Fiorentina ci prova ma servono più di 20 milioni"
14 luglio 2024 10:57
Nazione: “La Fiorentina piomba su Rios ma il Palmeiras chiede 20 milioni. Concorrenza Roma e Milan”
13 luglio 2024 09:32
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