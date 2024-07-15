Dalla Colombia, Richiesta formale della Fiorentina per Rios. Il Palmeiras tratta da una base di 20 milioni

Il centrocampista della Nazionale colombiana è seguito da molti club ma in vantaggio ci sarebbero Fiorentina, Villareal e Fulham

Il giornalista colombiano, Pipe Sierra, attraverso il proprio profilo Twitter ha aggiornato la situazione legata al centrocampista del Palmeiras, Richard Rios, che ha ben figurato nell'ultima Coppa America con la Nazionale colombiana. Come riportato da Sierra, la Fiorentina avrebbe inviato una richiesta formale di interesse per Rios al Palmeiras; il club brasiliano è a conoscenza che sarà difficile trattenerlo ed ha fatto sapere che per iniziare la trattativa la richiesta è di 20 milioni di euro.

TUTTO FATTO PER VALENTINI. ORA SI CERCA L'ACCORDO PER PORTARLO SUBITO IN VIOLA

https://www.labaroviola.com/valentini-e-della-fiorentina-depositato-il-contratto-si-cerca-accordo-col-boca-per-anticipare-larrivo/260802/