Valentini è della Fiorentina: depositato il contratto. Si cerca accordo col Boca per anticipare l'arrivo
Nicolas Valentini è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Lo conferma il sito della Lega di Serie A, che certifica la deposizione del contratto del difensore argentino il quale si legherà alla...
Nicolas Valentini è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Lo conferma il sito della Lega di Serie A, che certifica la deposizione del contratto del difensore argentino il quale si legherà alla squadra viola per quattro anni, quindi fino al 2028. Adesso i viola proveranno a trovare l'annuncio con il Boca Juniors per anticipare l'arrivo del difensore in questa sessione di mercato.
LA FIORENTINA CHIEDE 13 MILIONI PER MILENKOVIC
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