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Valentini è della Fiorentina: depositato il contratto. Si cerca accordo col Boca per anticipare l'arrivo

Nicolas Valentini è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Lo conferma il sito della Lega di Serie A, che certifica la deposizione del contratto del difensore argentino il quale si legherà alla...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 luglio 2024 15:05
Valentini è della Fiorentina: depositato il contratto. Si cerca accordo col Boca per anticipare l'arrivo -
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Nicolas Valentini è ufficialmente un giocatore della Fiorentina. Lo conferma il sito della Lega di Serie A, che certifica la deposizione del contratto del difensore argentino il quale si legherà alla squadra viola per quattro anni, quindi fino al 2028. Adesso i viola proveranno a trovare l'annuncio con il Boca Juniors per anticipare l'arrivo del difensore in questa sessione di mercato.

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