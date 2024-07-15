La Fiorentina chiede solo 13 milioni per Milenkovic perchè costa 7 milioni lordi a stagione

Sono ore decisive per la cessione di Milenkovic in Premier League. Il suo alto ingaggio determinante nella trattativa

Sono ore e giornate importanti per la cessione di Nikola Milenkovic al Nottingham Forrest, il difensore serbo della Fiorentina è davvero vicino all'addio a Firenze dopo 7 anni. Il club viola chiede per cedere il calciatore 13 milioni di euro mentre l'offerta arrivata dal club inglese è pari a 9 milioni. Il margine tra domanda e offerta non è ampio e quindi bisogna seguire la situazione che potrebbe sbloccarsi anche nelle prossime ore.

Ma come mai un difensore come Milenkovic, nel pieno della sua carriera (ha 27 anni) viene valutato cosi poco dalla Fiorentina?

La domanda è legittima e ovvia, la risposta sta nel suo ingaggio. Il difensore classe 1997 guadagna 3,3 milioni a stagione, costa alle casse gigliate quasi 7 milioni lordi ogni anno e dunque, sia per chi vende e sia per chi lo compra questo ingaggio pesa nell'operazione. La Fiorentina si andrebbe a liberare di un ingaggio pesante e chi lo andrebbe ad acquistare deve fronteggiare ad una spesa annuale molto alta. Lo scorso anno Igor è stato venduto per quasi 20 milioni anche perchè aveva un ingaggio molto basso. Intanto sarebbe già stato individuato il suo possibile sostituto, non ci tratterebbe di Valentini, che comunque la Fiorentina ha già bloccato a parametro zero dal prossimo gennaio.

LA RIVINCITA DI NICO GONZALEZ

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