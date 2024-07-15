Nico Gonzalez bicampione, rivinta la Copa America. I tifosi dell'Argentina si ricredono su di lui, commenti positivi

Nico ha giocato 60' prendendo il posto dell'infortunato Messi. Prestazione apprezzata dai tifosi dell'Albiceleste

L'Argentina vince la Coppa America battendo 1 a 0 la Colombia, partita iniziata con più di un'ora di ritardo a causa degli scontri tra la polizia e i tifosi colombiani. Al 66' Messi si è infortunato ed al suo posto è entrato proprio Nico Gonzalez che era dunque partito dalla panchina. Una buona partita quella giocata dall'esterno della Fiorentina, finito nel mirino dei tifosi argentini che oggi dopo averlo visto in campo si sono ricreduti, tanti i commenti positivi sotto il suo post Instagram. Per la seconda volta di seguito dunque, Nico vince un trofeo.

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