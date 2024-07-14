Cm.com: "Dal Futsal alla Serie A: chi è Richard Rios? La Fiorentina ci prova ma servono più di 20 milioni"

A centrocampo piace Rios del Palmeiras, la Fiorentina ha avuto dei contatti con gli agenti del giocatore, servono tra i 20 e i 30 milioni

Dal Futsal, praticato nei primi anni di carriera, al Palmeiras campione del Brasile. La carriera di Richard Rios ha attraversato molti momenti diversi e certamente non convenzionali. Il mondo del calcio ha iniziato a conoscerlo in questa estate di Copa America, dove sarà protagonista nella finale tra la sua Colombia e l’Argentina. In realtà è stabilmente nella top eleven della competizione dopo aver dominato a centrocampo sia contro il Brasile nei gironi che contro l’Uruguay in semifinale.

Nato il 2 giugno 2000 a Vegachi, Richard è entrato nel giro dei Cafeteros nell’ottobre 2023 durante le qualificazioni per i Mondiali, per poi non uscirne più. Possiede una qualità tecnica superiore, accarezza il pallone con la suola grazie alla scuola del futsal, è fisicamente potente e si sacrifica anche nella fase di transizione. Il Palmeiras lo aveva acquistato per 1 milione e 500 mila dal Flamengo e ora pregusta un incasso quasi 30 volte superiore.

Il nome di Rios era già presente nella lista di Milan e Fiorentina prima dell’inizio della Copa America. Ora il club rossonero sembra orientato verso altri obiettivi per il centrocampo, mentre la Viola ha avviato i primi contatti con gli agenti del classe 2000. Roberto Goretti e Daniele Pradè stanno studiando la fattibilità dell’operazione con il Palmeiras, con la valutazione che è passata dai 20 milioni di un mese fa ai 30 milioni dopo una Copa America straordinaria. La Fiorentina ci prova, Rios è nel mirino...Scrive Calciomercato.com

TMW: "Sondaggio dell'Hellas Verona per Nzola"

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